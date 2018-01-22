Аграриям Московской области выделят 273 млн рублей на весенний сев

Москва, 22 января. Подмосковные аграрии получат около 273 миллионов рублей в качестве государственной поддержки на весенний сев. Об этом сообщил в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Всего на оказание несвязной поддержки выделено 273,5 миллиона рублей, в том числе из бюджета Московской области — 125,8 миллиона рублей», — цитирует его слова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вышеуказанные средства также должны пойти на закупку семян, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, химических средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. Деньги будут переведены до 1 февраля 2018 года.

Напомним, в конце декабря президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что власти страны должны использовать не только зерновые интервенции, но и другие механизмы поддержки сельского хозяйства.