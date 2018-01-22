Воробьев призвал составить рейтинг безопасности городов Подмосковья

Москва, 22 января. Необходимо составить рейтинг безопасности городов Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом областного кабмина.

Воробьев отметил на совещании, что в Подмосковье снижается уровень преступности.

«Вместе с тем, считаю важным составить рейтинг безопасности городов, который позволит жителям оценивать насколько комфортно, безопасно чувствуют себя в том населенном пункте, городе, районе, где живут», — приводит слова московского губернатора РИАМО.

Глава региона обратил внимание представителей кабмина, что они должны уделить этому вопросу особое внимание, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Форума малых городов и исторических поселений, который проходит в подмосковной Коломне, отметил, что исторические города могут превратиться в туристические и культурные центры, если будут развивать собственные конкурентные преимущества.