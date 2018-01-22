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Воробьев призвал составить рейтинг безопасности городов Подмосковья
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    Воробьев призвал составить рейтинг безопасности городов Подмосковья

    13:46  22 Января 2018
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    Воробьев призвал составить рейтинг безопасности городов Подмосковья

    Москва, 22 января. Необходимо составить рейтинг безопасности городов Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом областного кабмина.

    Воробьев отметил на совещании, что в Подмосковье снижается уровень преступности.

    «Вместе с тем, считаю важным составить рейтинг безопасности городов, который позволит жителям оценивать насколько комфортно, безопасно чувствуют себя в том населенном пункте, городе, районе, где живут», — приводит слова московского губернатора РИАМО.

    Глава региона обратил внимание представителей кабмина, что они должны уделить этому вопросу особое внимание, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

    Воробьев призвал составить рейтинг безопасности городов Подмосковья

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе Форума малых городов и исторических поселений, который проходит в подмосковной Коломне, отметил, что исторические города могут превратиться в туристические и культурные центры, если будут развивать собственные конкурентные преимущества. 

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #безопасность #подмосковье #рейтинг #преступность #воровьев
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