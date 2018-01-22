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Жители регионов активно скупают малоэтажное жилье в Подмосковье
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    Жители регионов активно скупают малоэтажное жилье в Подмосковье

    11:20  22 Января 2018
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    Жители регионов активно скупают малоэтажное жилье в Подмосковье

    Москва, 22 января. Жители регионов активно скупают жилье в Московской области для себя или своих детей-студентов. По статистике группы компаний «Рассвет», жители регионов составляют 35% среди покупателей малоэтажного жилья.

    Около 52% покупателей предпочитают небольшие квартиры до 45 кв. метров и стоимостью не выше 3,5 млн рублей, а 80% приобретают жилье в рассрочку и ипотеку. Еще 25% — это жители Москвы.

    «Приток клиентов из регионов, на наш взгляд, обусловлен повышением доступности жилья в Подмосковье, большим количеством предложения и гибкой ценовой политикой застройщиков», — цитирует главу отдела по маркетингу «Рассвета» Андрея Гайдукова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин предложил давать госсубсидии семьям с двумя и более детьми, которые хотят взять ипотеку. Государство готово выплачивать часть процентов по ипотеке в течение трех-пяти лет.

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #подмосковье #жилье #покупка
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