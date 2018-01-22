Москвичей предупредили о морозах

Москва, 22 января. Синоптики предупредили жителей столичного региона о скором похолодании — уже сегодня ночью температура в Москве и ближайшей области может опуститься до минус 17 градусов Цельсия. Впрочем, в Гидрометцентре России подчеркнули, что более низкие температуры — ближе к норме московского января.

Специалисты указывают на то, что декабрь и январь выдались в Москве значительно более теплыми и менее снежными, чем положено — высота снежного покрова достигла лишь 15 сантиметров, в то время как должна быть вдвое больше.

«Уже сегодня в ночь и до четверга вплотную подойдем к норме. В ночь на вторник в Москве минус 12 — минус 14 градусов, по области — до минус 17 градусов. Такая же температура будет до четверга. Потеплеет к пятнице — минус 7 — минус 12 градусов», — рассказал источник РИАМО в Гидрометцентре.

Напомним, Ura.ru сообщило об официальном опровержении прогноза с аномальными морозами до минус 60 градусов Цельсия в Алтайском крае. Алтайские синоптики заявили, что бланк с прогнозом, изображение которого распространилось в социальных сетях и СМИ, является фейком.