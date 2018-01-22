Московских медиков в 2018 году обучат бесконфликтному общению

Москва, 22 января. Более 50 тысяч врачей и представителей медицинского персонала поликлиник Москвы пройдут дополнительное обучение.

Как пишет «Вечерняя Москва», медики смогут повысить свой профессиональный уровень. Отмечается, что занятия будут проходить в Образовательном центре департамента здравоохранения Москвы, который уже завершил набор слушателей на 2018 год.

Как рассказали представители центра, в курсы включили занятия по повышению управленческих навыков, по отработке стандартов приема пациентов врачами общей практики, а также профилактике конфликтных ситуаций.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что властям страны удастся к 2018 году поднять зарплаты врачей до уровня в 200% от средней по региону.