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Общество
Найденные два года назад в Москве медведи Миша и Маша отправятся в Липецк
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    Найденные два года назад в Москве медведи Миша и Маша отправятся в Липецк

    8:52  22 Января 2018
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    Найденные два года назад в Москве медведи Миша и Маша отправятся в Липецк

    Москва, 22 января. Департамент природопользования российской столицы передаст липецкому зоопарку медведей по кличкам Миша и Маша.

    По словам начальника столичного ведомства Антона Кульбачевского, животные прожили в Москве порядка двух лет. За это время они успели стать взрослыми, пишет «Вечерняя Москва».

    Он также добавил, что медведей было принято решение не разлучать.

    Кульбачевский объяснил, что не разлучать зверей решили после того, как липецкий зоопарк обратился с просьбой забрать животных, потому что у них огромный опыт работы с медведями.

    Маленькие медвежата в ошейниках были найдены сотрудниками правоохранительных органов в 2016 году в одном из районов Зеленограда.

    Найденные два года назад в Москве медведи Миша и Маша отправятся в Липецк

    Напомним, 20 декабря текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за живодерство. Согласно тексту закона, жестокое обращение с животными может караться тюремным заключением на срок до пяти лет.

    Ранее максимальное наказание за живодерство составляло 24 месяца. 

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #животные #зоопарк #медведи
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