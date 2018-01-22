Студентов в Татьянин день пригласили на Останкинскую телебашню в Москве

Москва, 22 января. Бесплатные экскурсии по Останкинской телебашне проведут для студентов 25 января.

Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр» (Останкинская телебашня).

Отмечается, что в Татьянин день студенты смогут посетить более десятка экскурсий по Останкинской телебашне. Также им предоставят возможность посетить смотровую площадку. При этом студенты смогут приобрести билет за 450 рублей. Скидка на входной билет составит 55%. Обзорные экскурсии в этот день сделают бесплатными.

Как пишет «Вечерняя Москва», мероприятия пройдут с 12.00 до 21.00.

Ранее URA.ru писало, что студенты в соцсетях организовали масштабное движение в поддержку президента России Владимира Путина. После того, как президент России Владимир Путин рассказал о планах баллотироваться на новый срок, российские студенты один за другим стали в соцсетях объявлять о создании в своих регионах штабов поддержки российского лидера.