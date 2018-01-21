Собянин рассказал о проекте Большой кольцевой линии метро Москвы

Москва, 21 января. Большая кольцевая линия метро в российской столице позволит перевозить в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава города Сергей Собянин.

По словам мэра, горожане смогут существенно экономить время.

«Это возможность связи поперечных районов Москвы. Это уменьшение времени движения в пути… По некоторым направлениям — в два-три раза», — подчеркнул Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Протяженность Большой кольцевой линии метро составит около 68 километров.

Ранее стало известно о том, что три станции Кольцевой линии московского метро были признаны памятниками архитектуры (речь идет о «Белорусской», «Киевской» и «Комсомольской»).

Напомним, в ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин одобрил проект по созданию в Москве сквозных железнодорожных диаметров.