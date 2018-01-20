Ночь на 20 января стала в Москве самой холодной с начала зимы

Москва, 20 января. Ночь с пятницы на субботу стала в Москве самой холодной с начала зимы, сообщает погодный центр «Фобос». Ртутный столбик термометра упал до отметки минус 10,7.

«Сегодня зима взяла очередной рубеж, и минувшей ночью в столице температура воздуха опустилась до -10,7», — говорится в сообщении метеорологов.

Как заметили синоптики, «двухзначные морозы» наблюдаются в Москве впервые этой зимой. Специалисты отметили, что в наступившем году дата таких морозов стала самой поздней, установив своеобразный рекорд.

Ранее рекордсменом считался 1975 год, когда температуры ниже минус 10 были зафиксированы в столице 3 января. Метеорологи также добавили, что до конца января температура воздуха в Москве может опуститься до минус 15.

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, специалисты предсказали опасные погодные аномалии в России в 2018 году.