Более 60 крещенских ярмарок открылись в Подмосковье

Москва, 20 января. 65 ярмарок открылись на территории Московской области, заявил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

В Подмосковье начали работать 65 ярмарок, 10 из которых являются тематическими. Их открытие приурочено к православному празднику Крещение Господне.

Как заметили в региональном кабмине, самые крупные мероприятия пройдут в Одинцовском, Красногорском и Раменском районах.

Гости и жители Московской области смогут попробовать, а также приобрести различные продукты питания от российских и зарубежных предпринимателей. Также участникам праздничных акций предлагается широкий ассортимент товаров, в частности глиняные изделия, ивановский текстиль, сувениры ручной работы и многое другое.

Гости ярмарки в Раменском районе смогут получить по акции специальный талон, который можно обменять на батон свежего белого хлеба, передает «Подмосковье 360».

Ранее президент России Владимир Путин в подмосковной Коломне в рамках Форума малых городов и исторических поселений попробовал знаменитую медовую пастилу, а также побеседовал с участниками об «изюминках» их поселений.