Более 58 тысяч браков заключили в Подмосковье в прошлом году

Москва, 19 января. Более 58 тысяч браков заключены в Московской области в прошлом году, заявила первый заместитель председателя регионального кабинета министров Ольга Забралова.

Забралова констатировала, что в прошедшем году было на 6,4% больше зарегистрировано браков, чем в 2016 году. Два года назад в Подмосковье вступили в брак 55 тысяч пар.

«В 2017 году в Московской области зарегистрировано более 58,5 тысячи браков», — приводит ее слова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Она добавила, что своим сыновьям жители Подмосковья чаще всего дают имена Александр, Артем, Иван, Максим, Михаил, Матвей и Дмитрий. Девочек чаще всего называют Софиями, Викториями, Аннами, Полинами, Анастасиями, Алисами, Дарьями и Мариями.

В своем новогоднем обращении в преддверии 2018 года президент России Владимир Путин отметил, что этот праздник в нашей стране является семейным.