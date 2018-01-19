Число жертв в подмосковных авариях снизилось на 12%

Москва, 19 января. Количество жертв в авариях, произошедших в Подмосковье, снизилось на 12% в прошлом году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что снижение численности погибших в авариях в Подмосковье можно отнести к достижениям региона в 2017 году.

«В этом году мы радикально снизили этот показатель, — приводит его слова интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Снижение составило двенадцать процентов. В 2016 году у нас погибли 1167 человек на дорогах, в 2017 году – 1023».

Глава Подмосковья обратил внимание, что власти региона нацелены в текущем году еще больше снизить этот показатель, передает РИАМО.

Также Воровьев подтвердил, что в 2018 году в малых городах Подмосковья начнут устанавливать камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион», передает «Вечерняя Москва». По информации издания, только в 2017 году записи с камер наружного видеонаблюдения 22 тысячи раз помогли москвичам, в частности, при установлении виновника ДТП.

Ранее президент России Владимир Путин посетил подмосковную Коломну. Там глава государства осмотрел выставку проектов создания комфортной городской среды в рамках Форума малых городов и исторических поселений.