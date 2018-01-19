Уровень преступности в Подмосковье снизился почти на 5%

Москва, 19 января. Количество преступлений в Московской области снизилось на 4,5%, при этом их раскрываемость превысила среднероссийские показатели, сообщил в пятницу начальник регионального ГУ МВД Виктор Пауков.

По его словам, правоохранительным органам Подмосковья удалось добиться позитивной динамике, благодаря комплексному подходу в вопросах борьбы с преступностью.

«На 4,5% снизился общий массив преступлений. На 17% уменьшилось число убийств, краж – на 11%, угонов автомобилей – на 18%. 56,1% составила общая раскрываемость преступлений – это выше среднероссийских показателей», — цитирует Паукова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Глава областного МВД также отметил, что в прошлом году подмосковные полицейские привлекли к ответственности восемь воров в законе, ликвидировали 44 подпольные лаборатории по производству наркотиков и изъяли 1300 килограммов наркотических веществ.

Напомним, в ноябре, поздравляя сотрудников МВД с профессиональным праздником, президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских правоохранителей за обеспечение безопасности граждан и поддержание стабильности и порядка в стране.

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