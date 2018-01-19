Выборы-2018: более 43 тысяч человек войдут в состав участковых комиссий в Москве

Москва, 19 января. На выборах президента России в состав участковых избирательных комиссий (УИК) в Москве войдут более 43 тысяч человек. Об этом со ссылкой на члена Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута сообщает РИА Новости.

Реут отметил, что количество задействованных на каждом участке человек будет зависеть от численности комиссии.

Всего в Москве будет действовать 3,6 тыс. избирательных участков, в том числе 180 закрытых участков в следственных изоляторах и больницах.

Напомним, избирательная компания стартовала в России 18 декабря прошлого года, выборы президента назначены на 18 марта. Ранее RT сообщила, что согласно опросу ВЦИОМ, проголосовать на президентских выборах собираются 70% россиян.

Если бы выборы прошли сейчас, свой голос за действующего президента России Владимира Путина хотели бы отдать 73,2% респондентов. По 6,1% опрошенных рассказали о намерении проголосовать за кандидата от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Отдать голоса телеведущей Ксении Собчак хотят 1,2% респондентов. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и бизнес-омбудсмен Борис Титов получили бы поддержку менее 1% избирателей.