Оперативный штаб безопасности крещенских купаний заработал в Подмосковье

Москва, 18 января. Оперативный штаб для осуществления безопасности в период крещенских купаний создали в Подмосковье. Об этом в четверг заявил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов.

По его словам, оперативный штаб создали на платформе министерства чрезвычайных ситуаций России по Московской области. В состав данного штаба входят и специалисты «Мособлпожспас».

Штаб будет в течение суток наблюдать за обстановкой в местах массовых крещенских купаний на территории региона, обеспечивать межведомственное взаимодействие и оперативное реагирование в случае необходимости, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В общей сложности на территории Московской области безопасность граждан, которые намерены участвовать в крещенских купаниях, обеспечат 2,2 тыс. человек и 660 штук спецтехники.

Отмечается, что на всех купелях будут дежурить сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса», врачи скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов, а также добровольцы.