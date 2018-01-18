Движение на дорогах Москвы встало из-за сильного снегопада

Москва, 18 января. Утром в четверг в Москве наблюдались восьмибалльные пробки из-за обрушившегося на столицу сильного снегопада. На внутренней стороне МКАД перед Бесединским водопровода выросла пробка длиной почти в 30 километров.

«В Москве наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. МКАД внутренняя сторона, от 99-го километра до Бесединского путепровода. Длина пробки — 28,5 километров», — сообщает РИАМО.

В течение дня пробки частично рассосались, однако движение в городе остается затрудненным — в настоящее время мощность пробок в городе достигает шести баллов по данным сервиса «Яндекс.Карты». Пробки наблюдаются на ряде участков МКАД, Даниловской набережной и Большой Тульской улице.

Синоптики предупредили, что сегодня в Москве может выпасть порядка 17% месячной нормы осадков для января. Москвичам рекомендовали воспользоваться общественным транспортом из-за метели.