Более 260 медучреждений Подмосковья отремонтировали по утвержденной Путиным госпрограмме

Москва, 18 января. В Подмосковье отремонтировали 267 медицинских учреждений в рамках государственной программы, которую утвердил президент России Владимир Путин, заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В подмосковном Минздраве рассказали о ходе выполнения государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», которую утвердил Путин.

«В 2017 году капитальный ремонт завершился в 267 медицинских учреждениях Московской области, — констатировал Марков. — Около 140 объектов из них – переходящие, то есть ремонт начался в 2016-м, но закончился в прошлом году».

Кроме того, подмосковный министр отметил, что в этом году власти планируют осуществить ремонт на 152 объектах.

«Проведение ремонта в учреждениях здравоохранения Московской области является одним из приоритетных направлений нашей работы», — констатировал Марков.

Ранее президент России заявил о начале действия программы «Земский доктор» в малых городах России, население которых не превышает 50 тысяч человек. Об этом Путин сообщил в рамках Форума малых городов и исторических поселений в подмосковной Коломне .