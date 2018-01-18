В Татьянин день студенты бесплатно посетят Московский зоопарк

Москва, 18 января. В Татьянин день Московский зоопарк поздравит студентов столичных вузов с праздником: посетить его учащиеся смогут 25 января бесплатно. Для этого на входе нужно будет предъявить студенческий билет.

Кроме того, в Татьянин день на территории зоосада пройдет «Университетский квест». Каждая команда, которая примет в нем участие, получит задания и маршрут. Квест начнется в 13.00, продлится полчаса, а в 14.00 уже будут подведены его итоги, пишет «Вечерняя Москва».

Как уточнили в пресс-службе зоосада, студентов, желающих принять участие в квесте, ждут 25 января в 12.45 у Большого пруда.

Напомним, Татьянин день традиционно празднуется 25 января и также является Днем российского студенчества.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в декабре российские студенты организовали масштабное движение в социальных сетях в поддержку действующего президента РФ и кандидата на выборах в 2018 году Владимира Путина.