Камеры видеонаблюдения 22 тысячи раз помогли москвичам в 2017 году

Москва, 18 января. В минувшем году записи с камер наружного видеонаблюдения 22 тысячи раз помогли жителям Москвы, в том числе при выяснении обстоятельств и виновника дорожно-транспортного происшествия, а также рассмотрении дел о воровстве, порче имущества, хулиганстве и вандализме.

Бронировать записи можно с 160 тысяч видеокамер, которые подключены к единому центру хранения и обработки информации, для чего необходимо оставить заявку, пишет «Вечерняя Москва».

По словам заместителя начальника департамента информационных технологий столицы Александра Горбатько, москвичи обращаются за видеозаписями в случаях хулиганских действий в отношении них, наезда транспортного средства или по фактам вандализма в домах.

Отмечается, что начиная с 2015 года москвичи забронировали свыше 478 тысяч записей с видеокамер.