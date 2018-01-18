Кабмин России сохранил за Жуковским статус наукограда на 15 лет

Москва, 18 января. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому за подмосковным городом Жуковский еще на 15 лет сохраняется статус наукограда. Документ размещен на сайте кабмина.

Жуковский — общероссийский центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в авиапромышленности и связанных с ней сферах.

Также в подмосковном городе расположены важные заводы научно-промышленного комплекса, в том числе речь идет о ФГУП «ЦАГИ имени Жуковского», передает РИА Новости.

Отметим, что каждые два года в Жуковском проводится Международный авиационно-космический салон МАКС.

Статус наукограда Жуковскому был присвоен пять лет назад. Военное ведомство Российской Федерации выступило с предложением продлить этот статус на 15 лет.

Как сообщала «Газета.Ru», в сентябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с избранным главой РАН Александром Сергеевым попросил его уделить внимание реализации стратегии научно-технологического развития страны и модернизации нормативно-правовой базы академической науки.

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