В Москве возле станций МЦК и метро открыли восемь плоскостных парковок

Москва, 18 января. В 2017 году у станций Московского центрального конца (МЦК) и метрополитена начали работать восемь плоскостных автопарковок. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По данным издания парковки появились у станций «Раменки», «Новые Черемушки», «Локомотив» и «Юго-Западная». По две парковки действуют у станций «Бульвар Рокоссовского» и «Теплый стан» на Профсоюзной улице. Все восемь парковок могут вместить около 800 автомобилей.

Напомним, в конце прошлого года Газета.ru сообщила, что президент России Владимир Путин подписал закон, которым уточняется порядок парковки автомобилей людей с ограниченными возможностями.