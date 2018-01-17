Площадь пожара на московском рынке «Садовод» выросла до 300 кв. метров

Москва, 17 января. Площадь возгорания на рынке «Садовод» в Москве выросла до 300 квадратных метров. Об этом сообщает источник в экстренных службах.

«Площадь пожара составляет 300 кв. метров», – приводит слова источника ТАСС.

Отмечается, что огонь продолжает распространяться. пишет телеканал «360».

Сейчас на месте происшествия находится начальник столичного главка МЧС Илья Денисов, который лично руководит действиями пожарных и спасателей.

Напомним, что на территории рынка горят торговые павильоны контейнерного типа. Ранее очевидцы сообщали о клубах черного дыма на территории рынка. Экстренными службами были эвакуированы около сорока человек.