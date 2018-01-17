Город в хорошем состоянии: Путину понравилась Коломна

Московская область, 17 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин остался доволен своим визитом в Коломну.

В рамках Форума малых городов и исторических поселений глава государства отметил то, что в Коломне расположены важные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Однако в своем выступлении мэр подмосковного города Денис Лебедев сделал акцент на поддержке и развитии бизнеса.

«Действительно, условия создаются, и они становятся все более и более комфортными», — подчеркнул Путин.

При этом российскому лидеру понравилось состояние Коломны.

«Я много езжу по стране, и у меня есть с чем сравнивать... Конечно, город в хорошем состоянии. Как всегда есть над чем работать, но в целом не случайно сюда РЖД «Ласточку» запустили, потому что есть что смотреть», — отметил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин призвал развивать малые города страны.