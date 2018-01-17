Путин посетил перинатальный центр в Подмосковье

Московская область, 17 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду посетил Коломенский перинатальный центр.

Главу государства сопровождали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр здравоохранения России Вероника Скворцова, полномочный представитель российского лидера в ЦФО Алексей Гордеев, а также главврач подмосковного центра Наталья Налимова.

Путин осмотрел консультативно-диагностическое отделение, кабинеты врачей, а также пообщался с пациентами. Кроме того, он ознакомился с работой специалистов в центре телемедицины.

В учебно-симуляционном центре гостям продемонстрировали то, как медики отрабатывают навыки реанимации новорожденных детей и сопровождения родов.

Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что за последние 10 лет объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи в стране вырос в 15 раз.

Владимир Путин. Биография