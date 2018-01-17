Собянин рассказал о подготовке к крещенским купаниям в Москве

Москва, 17 января. К Крещению в столице подготовлено 59 безопасных для купания мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Подготовили 59 мест для крещенских купаний. Они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде», — написал он накануне в Twitter.

По словам Собянина, также места для купания оснастили раздевалками, освещением и местами, где можно согреться и выпить чай. Кроме того, для удобства жителей столицы поблизости от купелей расположены парковки, пишет «Вечерняя Москва».

Подготовили 59 мест для крещенских купаний. Они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Там будут раздевалки, освещение, парковки, место, чтобы согреться и выпить чай. Посмотрите список купелей: https://t.co/XuHzF1twQD — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 16, 2018

Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. За безопасностью в это время будут следить восемь тысяч полицейских.

Медики советуют россиянам, желающим принять участие в массовых крещенских купаниях, разогреть мышцы перед тем, как окунуться в воду. Людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы от купания просят воздержаться. Кроме того, категорически запрещено окунаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, Крещение Господне (Богоявление) является одним из основных праздников в православии и традиционно празднуется в ночь с 18 на 19 января. В храмах в этот день проходят праздничные службы.

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