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Россия
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Общество
Собянин рассказал о подготовке к крещенским купаниям в Москве
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    Собянин рассказал о подготовке к крещенским купаниям в Москве

    15:01  17 Января 2018  /обновлено: 15:01  17 Января 2018
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    Собянин рассказал о подготовке к крещенским купаниям в Москве

    Москва, 17 января. К Крещению в столице подготовлено 59 безопасных для купания мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Подготовили 59 мест для крещенских купаний. Они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде», — написал он накануне в Twitter.

    По словам Собянина, также места для купания оснастили раздевалками, освещением и местами, где можно согреться и выпить чай. Кроме того, для удобства жителей столицы поблизости от купелей расположены парковки, пишет «Вечерняя Москва».

    Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. За безопасностью в это время будут следить восемь тысяч полицейских.

    Медики советуют россиянам, желающим принять участие в массовых крещенских купаниях, разогреть мышцы перед тем, как окунуться в воду. Людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы от купания просят воздержаться. Кроме того, категорически запрещено окунаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения.

    Напомним, Крещение Господне (Богоявление) является одним из основных праздников в православии и традиционно празднуется в ночь с 18 на 19 января. В храмах в этот день проходят праздничные службы. 

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, какие ценности лежат в основе всех религий, которые исповедуют жители РФ. 

    Владимир Путин. Биография.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #москва #крещение #купание
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