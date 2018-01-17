Синоптики пообещали москвичам трехдневные метели

Москва, 17 января. В ближайшие три дня столицу накроют метели и снегопады, скорость порывов ветра достигнет 12-17 метров в секунду, сообщает Росгидрометцентр.

Такая погода, по данным синоптиков, продержится в регионе с 18 по 20 января. В четверг и днем в пятницу снегопад будет умеренный. В ночь на 19 января и 20 января ожидаются метели.

При этом днем температура воздуха в столице составит минус 4-6, в области – минус 3-8. Ночью ртутный столбик термометра в Москве опустится на 8-10 делений, в Подмосковье – 8-13.

Ветер, согласно прогнозу, будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 5-10 метров в секунду, скорость порывов ветра – 12-17 метров в секунду.

Сильные порывы ветра были зафиксированы в новой Москве уже в среду. Как пишет РИАМО, их скорость достигала 10 метров в секунду.

В связи с порывами ветра, скорость которых может достичь 17 метров в секунду, в регионе объявлен «желтый» уровень опасности.