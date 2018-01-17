Билеты «Единый» в виде браслетов появились в московском метрополитене

Москва, 17 января. В среду в московском метрополитене начнутся продажи билетов «Единый» на 20 и 40 поездок в виде браслетов, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Любой желающий сможет приобрести проездной на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также во всех сувенирных витринах на стойках «Живое общение», передает «Вечерняя Москва».

Ожидается, что оба билета будут выпущены тиражом 750 экземпляров. Записать на них поездки можно лишь раз. Браслеты можно будет приобрести во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Стоимость браслета на 20 поездок составит 897 рублей, а на 40 поездок — 1644 рубля.

Напомним, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил проект новой ветки наземного метро в Москве. Новая ветка наземного метро может появиться уже к началу 2019 года.