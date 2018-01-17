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Россия
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Общество
Примерно 10 миллионов москвичей хотя бы раз записывались к врачу через Интернет
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    Примерно 10 миллионов москвичей хотя бы раз записывались к врачу через Интернет

    9:30  17 Января 2018
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    Примерно 10 миллионов москвичей хотя бы раз записывались к врачу через Интернет

    Москва, 17 января. Практически 10 миллионов жителей Москвы хотя бы раз пользовались онлайн-регистрацией, чтобы попасть к доктору. Об этом рассказал начальник московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

    Отмечается, что электронные медицинские карты есть более чем у шести миллионов человек. В данных медицинских картах есть все данные о заболеваниях пациента, визитах к специалистам, а также медицинских препаратах, которые были назначены.

    Кроме того, электронные карты нельзя потерять, поскольку для защиты данных используются несколько систем безопасности, сообщает «Вечерняя Москва»

    Примерно 10 миллионов москвичей хотя бы раз записывались к врачу через Интернет

    «Медицинские карты в электронном виде позволяют врачам найти всю необходимую информацию о пациенте, где бы он ни находился», — отметил Хрипун, добавив, что это существенно экономит время.

    Также уточняется, что электронная карта доступна как при визите к доктору, так и во время вызова скорой помощи.

    Примерно 10 миллионов москвичей хотя бы раз записывались к врачу через Интернет

    Напомним, в середине октября 2017 года президент России Владимир Путин на встрече с делегатами XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи заявил, что здравоохранение является одним из важнейших аспектов деятельности государства.

    При этом каждый человек должен иметь бесплатный доступ к главным медицинским услугам, подчеркнул Путин.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #москва #врачи #медицина #больницы #электронные карты
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