Примерно 10 миллионов москвичей хотя бы раз записывались к врачу через Интернет

Москва, 17 января. Практически 10 миллионов жителей Москвы хотя бы раз пользовались онлайн-регистрацией, чтобы попасть к доктору. Об этом рассказал начальник московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Отмечается, что электронные медицинские карты есть более чем у шести миллионов человек. В данных медицинских картах есть все данные о заболеваниях пациента, визитах к специалистам, а также медицинских препаратах, которые были назначены.

Кроме того, электронные карты нельзя потерять, поскольку для защиты данных используются несколько систем безопасности, сообщает «Вечерняя Москва».

«Медицинские карты в электронном виде позволяют врачам найти всю необходимую информацию о пациенте, где бы он ни находился», — отметил Хрипун, добавив, что это существенно экономит время.

Также уточняется, что электронная карта доступна как при визите к доктору, так и во время вызова скорой помощи.

Напомним, в середине октября 2017 года президент России Владимир Путин на встрече с делегатами XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи заявил, что здравоохранение является одним из важнейших аспектов деятельности государства.

При этом каждый человек должен иметь бесплатный доступ к главным медицинским услугам, подчеркнул Путин.

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