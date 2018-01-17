В среду в Москве объявлен «желтый» уровень опасности

Москва, 17 января. В Москве в среду объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Отмечается, что 17 января в связи с усилением ветра в Москве будет действовать «желтый» уровень опасности.

Как пишет Газета.ru, специалисты добавили, что в российской столице «погода потенциально опасна».

В среду «желтый» уровень опасности также будет действовать на территории Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областей.

Ранее «Утро.ру» писало, что москвичам покажутся крещенские морозы. Синоптики сделали прогноз на 19 января, когда православные христиане отмечают Крещение Господне. Столбики термометров в ночь на 19 января не опустятся ниже минус 10 градусов. Неприятности создаст холодный порывистый ветер силой 12-17 метров в секунду.