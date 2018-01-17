В Подмосковье в день выборов президента РФ проведут референдум для школьников

Москва, 17 января. Школьники Московской области примут участие в референдуме в день выборов президента России, который пройдет 18 марта.

Как пишет «Российская газета», они ответят на вопрос о продолжительности учебной недели.

Член избирательной комиссии Московской области Наталья Альшанова рассказала, что дети ответят на вопрос, согласны ли они на шестидневную неделю обучения.

Ожидается, что в референдуме примут участие около 793 тысячи школьников. По итогам голосования законодатели могут принять в Подмосковье единую учебную неделю. Ранее опрос среди учащихся и родителей показал, что большинство предпочитают пятидневку.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин встретился с победителями конкурса школьных сочинений. Глава государства отметил, что школьники подняли в своих работах актуальные для России темы.