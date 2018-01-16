Конфискованные польские яблоки уничтожили на полигоне для твердых отходов

Москва, 16 января. Яблоки из Польши, изъятые при досмотре одной их фур под Москвой, были уничтожены в соответствии с требованиями законодательства на полигоне твердых бытовых отходов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Как сообщается, сотрудники Россельхознадзора и Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта обнаружили в ходе досмотра одной из фур яблоки из Польши, запрещенные к ввозу на территорию России. Всего было изъято 18 тонн продукции.

Страну происхождения удалось определить по маркировке, так как документы о фитосанитарном состоянии продукции отсутствовали, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Нелегально ввезенные яблоки были изъяты и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в Ступинском районе Московской области.

Напомним, что весной 2017 года президент России Владимир Путин, выступая медиафоруме ОНФ отметил, что российские контрсанкции будут действовать до тех пор, пока будут в силе ограничительные меры Запада в отношении России. Он также добавил, что введенное Россией эмбарго на западную сельхозпродукцию оказало позитивное влияние на российское сельское хозяйство.