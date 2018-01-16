Главный архитектор Москвы признал неблагополучными районы реновации

Москва, 16 января. Те районы российской столицы, в которых будет проводиться реновация жилого фонда, являются неблагополучными. Об этом заявил во вторник главный архитектор города Сергей Кузнецов.

«Районы панельной застройки, особенно первого поколения, попадают в зону неблагополучных по любому показателю. Это масса одинаковых домов, отсутствие понимания, где есть улица, где есть двор, унылая среда», — подчеркнул он.

По словам Кузнецова, криминогенная обстановка также оставляет желать лучшего. Однако московский архитектор указал на то, что основной задачей программы реновации как раз и является серьезное реформирование городской среды.

Напомним, ранее стало известно о том, что мэрия Москвы рассчитывает снизить уровень преступности в городе. Поэтому на программу реновации возлагаются большие надежды.