Подмосковные медработники получили жилье в рамках исполнения поручений Путина

Москва, 16 января. В Московской области в минувшем году план по выдаче свидетельств на получение жилья в рамках социальной ипотеки выполнили на 100 процентов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В 2017 году в Московской области 293 медицинских работника приобрели жилье в рамках социальной ипотеки. План по выдаче свидетельств в прошлом году выполнен на 100%», — подчеркнул глава подмосковного ведомства Дмитрий Марков.

Он также заявил, что за время работы программы свыше 500 медицинских работников получили свидетельства на покупку жилья, добавив, что подмосковные власти будут продолжать работу по привлечению квалифицированных кадров.

Напомним, в майских указах президент России Владимир Путин поручил принять в субъектах РФ программы, направленные на пошаговую ликвидацию дефицита медицинских кадров, а также разграниченные меры социальной поддержки врачей и медработников.

Отмечается, что в Подмосковье за минувший год наибольшее количество специалистов удалось привлечь по следующим специальностям: врач-анестезиолог-реаниматолог, участковый терапевт и педиатр, фельдшер скорой помощи.

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