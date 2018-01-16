Стала известна причина госпитализации актера Горобченко
Москва, 16 января. Известный актер Сергей Горобченко был госпитализирован в российской столице.
Согласно предварительным данным, Горобченко неожиданно потерял сознание в своем доме. Позднее артист опубликовал в социальных сетях фотографию, которая была сделана в больничной палате.
По словам Сергея, причиной госпитализации стал панкреатит.
«Собирался утром на пробу, а доехал до больнички… Врачи говорят: «Еда, праздники, алкоголь, нервы». Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы… Ну и плюс праздники», — написал он.
Горобченко также поблагодарил друзей, которые оперативно доставили его в больницу.
Панкреотит- дело тонкое...)???? Так определили. С каждым может...) Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела...!!!)????????????Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить), но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается- нервы... Ну и плюс праздники))). Спасибо Друзьям, взяли под ручки и принесли!!! Лечение: холод, голод и покой!????????????Не болейте, пожалуйста!!! #сергейгоробченко #невзороваполина #холодголодипокой #валерийконов #игорьшмелев #владимирбедин
Напомним, в конце ноября был госпитализирован известный российский актер театра и кино Олег Табаков.