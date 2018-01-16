Стала известна причина госпитализации актера Горобченко

Москва, 16 января. Известный актер Сергей Горобченко был госпитализирован в российской столице.

Согласно предварительным данным, Горобченко неожиданно потерял сознание в своем доме. Позднее артист опубликовал в социальных сетях фотографию, которая была сделана в больничной палате.

По словам Сергея, причиной госпитализации стал панкреатит.

«Собирался утром на пробу, а доехал до больнички… Врачи говорят: «Еда, праздники, алкоголь, нервы». Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы… Ну и плюс праздники», — написал он.

Горобченко также поблагодарил друзей, которые оперативно доставили его в больницу.

Напомним, в конце ноября был госпитализирован известный российский актер театра и кино Олег Табаков.