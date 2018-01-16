Стало известно, когда откроется уникальный парк на территории ЗИЛа

Москва, 16 января. Во втором квартале 2018 года в Москве откроется парк площадью 10 гектаров. Он будет расположен в части реорганизуемой промышленной зоны ЗИЛ, сообщает пресс-служба Мискомстройинвеста.

Разработанный главой нью-йоркского бюро!melk Джерри Ван Эйком парк входит в проект благоустройства территории жилого комплекса «Зиларт» девелоперской группы «ЛСР». После открытия его смогут посещать все желающие.

Отмечается, что все работы по благоустройству уже завершены.

«Осталось лишь дождаться теплой весенней погоды и зеленой листвы, чтобы провести его официальное открытие», — передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на релиз представителя девелоперской компании.

На территории парка уже высадили более 700 деревьев и несколько тысяч кустарников. Появились и велодорожки, а также детски и спортивные площадки для отдыхающих.

Напомним, что в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли парк «Зарядье». Новый парк стал крупнейшей рекреационной зоной, а также важным научно-познавательным и туристическим объектом, находящимся в историческом центре столицы.