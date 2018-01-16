Три станции московского метро признали памятниками архитектуры

Москва, 16 января. Три станции Кольцевой линии московского метро признали памятниками архитектуры. В частности, изменения коснулись «Белорусской», «Киевской» и «Комсомольской». Об этом говорится в сообщении Мосгорнаследия.

Все станции были включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Напомним, что в данный момент памятниками культуры являются 12 станций московского метрополитена, передает «Вечерняя Москва».

Станция метро «Комсомольская» была построена по проекту Алексея Цусева в 1952 году. В том же году открылась и «Белорусская». «Киевская» была открыта в 1954 году, ее проектировали под руководством Евгения Катонина, отмечает РИАМО.

Напомним, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил проект строительства наземного метро в Москве. Новая ветка, соединяющая радиальные железнодорожные направления, может появиться уже к началу 2019 года.