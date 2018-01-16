Putin Team организовала вручение игровой формы спортсменам «Химика» в Воскресенске

Москва, 16 января. Команда Putin Team организовала вручение игровой формы воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва «Химик» в подмосковном Воскресенске, сообщили в пресс-службе команды, поддерживающей президента России Владимира Путина.

Во вторник, 16 января, в 11.30 в Воскресенске началось вручение игровой формы спортсменам «Химика». Мероприятие было организовано командой Putin Team.

«Форму ребятам вручат президент Федерации хоккея Московской области, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Валерий Каменскийи двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по баскетболу Татьяна Овечкина», — рассказали в пресс-службе команды.

В рамках награждения также пройдет дружеский матч между командами «Химика». После него участники смогут присоединиться к автограф-сессии, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее президент России отмечал важную роль спорта в жизни молодежи России. По мнению главы государства, важно, чтобы занятия спортом стали «модным трендом для молодых людей и, вообще, для всех возрастов».