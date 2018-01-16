Застройщики в Подмосковье устранили 30 нарушений за неделю

Москва, 16 января. За первую рабочую неделю января 2018 года на строящихся объектах в Московской области выявлено 32 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Об этом свидетельствует результаты проверки инспекторского состава Главгосстройнадзора региона.

В пресс-службе ведомства добавили, что застройщики оперативно устранили 30 ранее выявленных нарушений.

Как пишет «РИАМО», 62% нарушений касаются строительных норм и правил, 31% — были выявлены в проектной документации, а 7% — иные нарушения.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ защитит дольщиков от недостроя.