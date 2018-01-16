Во вторник москвичей ждет морозная погода без существенных осадков
Москва, 16 января. Морозная погода без существенных осадков ожидает москвичей и гостей российской столицы во вторник.
Как рассказали в погодном центре «Фобос», установится облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Существенных садков во вторник не будет. Воздух прогреется в Московской области до минус 9 градусов, в Москве до минус 7.
Как отметили специалисты, в Москве погода будет определяться западной периферией азиатского антициклона.
Как пишет РИА Новости, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
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