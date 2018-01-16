«Локомотив» хочет переманить из «Рубина» своего воспитанника

Москва, 16 января. Один из претендентов на золото в российском чемпионате по футболу — столичный «Локомотив» — планирует вернуть в свои ряды форварда Рифата Жемалетдинова. Выпускник академии железнодорожников, на сегодняшний день выступающий за «Рубин», покинул клуб в 2016 году.

В текущем сезоне боссы «Локо» делают ставку на своих молодых воспитанников. 21-летний Жемалетдинов считается одним из самых перспективных футболистов России, в полной мере подходит московскому клубу.

По словам источника в команде, железнодорожники активно ищут пути возвращения молодого нападающего, пишут «Известия».

«Он воспитанник красно-зеленых, и в его возвращении руководство клуба видит неплохие перспективы как для развития самого игрока, так и для усиления команды. Железнодорожники хотели бы осуществить трансфер уже нынешней зимой», — добавил собеседник.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин в ходе вступительной речи на жеребьевке ЧМ-2018 заявил, что «любовь к футболу в России давняя и всенародная».

Кроме того, Путин напомнил, что Яшин, Симонян, Дасаев и многие другие футболисты оставили большой вклад в истории футбола, поэтому не удивительно, что сейчас футболом в России занимаются свыше 2 млн человек.

Владимир Путин. Биография