Скончался профессор Щукинского института Владимир Поглазов

Москва, 16 января. Один из знаменитых педагогов Щукинского театрального института и профессора кафедры Мастерства актера Владимир Поглазов скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает портал «Театрал».

«Училище понесло невосполнимую утрату, потому что Владимир Петрович был абсолютно предан работе, здесь была сосредоточена вся его жизнь. Он был человеком невероятных возможностей и необыкновенного трудолюбия. В любой момент его можно было попросить взять какой-то отрывок, и он никогда не отказывался. Работал взахлеб», – рассказал режиссер Владимир Иванов.

Поглазов преподавал в Институте им. Щукина с 1974 года. Он выпустил курсы 1991 года, курс 2006 и курс 2011 года. 8 января этого года ему исполнилось 73.

О времени и месте прощания пока не сообщается.