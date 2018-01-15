Международный флешмоб #MuseumSelfie пройдет в подмосковных музеях 17 января

Москва, 15 января. В государственных музеях Московской области 17 января пройдет международный флешмоб #MuseumSelfie, в рамках которого гости музеев смогут сфотографироваться в музейных интерьерах.

«Двенадцать госмузеев региона 17 января примут участие в международном флешмобе #MuseumSelfie. В этот день пользователи социальных сетей по всему миру публикуют музейные селфи в своих твиттер-аккаунтах», – приводит издание «Подмосковье сегодня» слова руководителя ведомства Оксаны Косаревой.

Пользователи из России смогут публиковать свои селфи с хэштегом #МузейноеСелфи не только в Twitter, но и в других социальных сетях.

Напомним, что осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил привести в удовлетворительное состояние галерею имени Айвазовского в Феодосии и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник. Кроме того, правительству РФ нужно будет представить президенту предложения по формированию туристских маршрутов в Крым для детей и подростков из регионов.