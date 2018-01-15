Полицейские спасли потерявшего сознание рыбака в Подмосковье

Одинцово, 15 января. Инспекторы десятого батальона дорожно-патрульной службы помогли мужчине, который неожиданно потерял сознание во время зимней рыбалки в Одинцовском районе Московской области.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» к стражам порядка обратился мужчина, который рассказал им об инциденте. Полицейские оказали пострадавшему первую помощь, а после доставили его в больницу. В настоящее время рыбак находится на стационарном лечении. Другие подробности данного происшествия не приводятся.