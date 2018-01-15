Выборы-2018: губернатор Подмосковья поставил подпись за выдвижение Путина

Московская область, 15 января. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил подпись в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты России на выборах-2018.

Это произошло в рамках визита руководителя региона в Подольск. Воробьев посетил пункт сбора подписей в одном из торговых центров.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», губернатор предоставил свой паспорт волонтерам и расписался в списке.

Напомним, ранее информационное агентство URA.RU сообщило о том, что начал функционировать официальный предвыборный сайт кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На интернет-портале (putin2018.ru и путин2018.рф) уже можно ознакомиться с перечнем доверенных лиц действующего главы государства.

Владимир Путин. Биография