Выборы-2018: приемная предвыборного штаба Путина заработала в Москве

Москва, 15 января. Общественная приемная предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина заработала в Москве. Об этом в понедельник заявил официальный представитель штаба Путина Андрей Кондрашов.

Общественная приемная находится на Арбате, 36 и работает с 10 до 17 часов со вторника по субботу включительно. По словам Кондрашова, приемная будет собирать информацию о «проблемах и нуждах избирателей».

Как сообщает Ura.ru, в понедельник заработал сайт Putin2018.ru, на котором будет своевременно появляться информация о новых проектах кандидата. Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на четвертый президентский срок в конце прошлого года. Он уже собрал необходимое число подписей для самовыдвижения. Президентские выборы состояться 18 марта.

Владимир Путин. Биография