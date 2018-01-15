В Подмосковье открыли новую школу в рамках реализации майских указов Путина

Москва, 15 января. В микрорайоне Кузнечики в подмосковном Подольске открылась средняя общеобразовательная школа № 35 на 1,1 тысячи мест. Образовательное учреждение было построено в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина.

Школу открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Школы открываются 1 сентября, но, учитывая, что мы активно стараемся ликвидировать вторую смену в школах по президентской программе, школы в Московской области сдаются и в начале календарного года», — отметил он, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как стало известно, здание школы расположено по адресу: улица Генерала Стрельбицкого, дом 5а. Оно разделено на три блока: блок дополнительного образования, административный и учебный. В школе имеются столовая, тренажерный зал, библиотека, два спортивных зала, современный актовый зал, кабинеты для внеурочной и исследовательской деятельности, 65 оборудованных учебных кабинетов, современные лаборатории.