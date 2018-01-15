В московском Театре сатиры простились с Михаилом Державиным

Москва, 15 января. В Московском академическом театре сатиры прошла церемония прощания с выдающимся артистом Михаилом Державиным, который скончался на 82-м году жизни.

Державин работал в театре с 1967 года. Как передает издание «Аргументы и Факты», гроб с телом народного артиста РСФСР был установлен на театральной сцене.

«72 года безоблачной, чистой, творческой дружбы, сотрудничества, помощи, любви — это достойно какой-то записи... Я думаю, что сейчас где-то опомнятся и куда-то внесут, и напишут, что это достойно какого-то знака и рекорда, я эту медаль получу и тебе принесу», — цитирует слова актера Александра Ширвиндта «РИАМО».

Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище.