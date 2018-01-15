Проездные карты московских школьников объединили с приложением «Тройка»

Москва, 15 января. Московские власти объединили школьные электронные карты и брелоки «Москвенок» с проездным приложением «Тройка». С помощью совмещенных карт и брелоков можно будет оплачивать поездки во всех видах общественного транспорта.

Как объяснил представитель московского метрополитена Роман Латыпов, у каждой карты будет две независимых друг от друга лицевых счета. С их помощью школьники смогут проходить в школу, оплачивать там обеды, а также передвигаться на метро и наземном транспорте.

В продаже совмещенные карты появятся уже в январе. В общей сложности изготовлено порядка двух тысяч карт и двух тысяч браслетов «Москвенок», работающих по совмещенной системе оплаты. При этом после покупки такого гаджета родители должны обратиться в школу, где учится их ребенок, чтобы привязать браслет к лицевому счету пользователя карты или браслета «Москвенок», отмечает «Вечерняя Москва».

Напомним, не так давно президент Путин при участии мэра Москвы Сергея Собянина осмотрел инновационные модели общественного транспорта столицы — автобусы, троллейбусы и электробусы перспективных моделей.