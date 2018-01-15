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Россия
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Волонтеры в Балашихе рассказали о сборе подписей в поддержку Путина
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    Волонтеры в Балашихе рассказали о сборе подписей в поддержку Путина

    8:49  15 Января 2018  /обновлено: 9:10  15 Января 2018
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    Волонтеры в Балашихе рассказали о сборе подписей в поддержу Путина

    Москва, 15 января. Более 100 подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина собрали волонтеры Балашихи.

    Как рассказал журналистам волонтер Алексей Егоров, в Балашихе активисты собирают подписи с 9 января.

    14 января, в воскресенье, партия «Единая Россия» предоставила площади по всей России для сбора подписей за самовыдвиженца Путина. За день в общественной приемной «Единой России» в Балашихе было собрано более 100 подписей. Как добавил Егоров, сбор подписей будет длиться до 30 января.

    Напомним, всего по Московской области было организовано 22 муниципальных штаба для сбора подписей.

    Как ранее писала Газета.ru, президент России Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента России в 2018 году. Он участвует в выборах как самовыдвиженец. Ранее ЦИК утвердил кандидатуры 259 доверенных лиц Путина, которые будут агитировать россиян голосовать за этого кандидата. 

    Волонтеры в Балашихе рассказали о сборе подписей в поддержу Путина

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #балашиха #выборы-2018
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