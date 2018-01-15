Каррера отказался от предложений из ОАЭ ради московского «Спартака»

Москва, 15 января. Ставший одним из главных открытий прошлого года в российском футболе итальянский специалист Массимо Каррера отказался от предложений клубов из ОАЭ в пользу московского «Спартака».

Как пишет газета «Известия», уезжать из Москвы он пока не планирует.

Напомним, Каррере за один сезон удалось привести московский «Спартак» к чемпионству в Российской футбольной премьер-лиге. «Спартак» не мог добиться этого на протяжении последних 16 лет.

Ранее СМИ писали, что итальянцу проявляют интерес не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. Летом предложение Карере поступило из Объединенных Арабских Эмиратов.

Однако тренер сразу же ответил отказом, заявив, что пока не заинтересован в подобном развитии своей карьеры и уходе из «Спартака».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал футболистов, болельщиков и тренеров «нашими друзьями». Во время церемонии российский лидер назвал поклонников футбола, игроков и их наставников друзьями России.